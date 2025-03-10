Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Twitter'daki erişim sorunu sanıldığından daha büyük
PKK elebaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş

PKK elebaşı Öcalan, ameliyat olmuş
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı

Milli ara ne zaman? Milli maçlar ne zaman?

Milli ara ne zaman? Milli maçlar ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Macaristan maçı ne zaman oynanacak araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu. Türkiye Macaristan maçı ile A Milli Takım Play Off maçı için geri sayım devam ediyor. Türkiye Macaristan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli ara ne zaman? Milli maçlar ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, rövanş mücadelesini ise Macaristan'da oynayacak. Türkiye Macaristan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli ara ne zaman? Milli maçlar ne zaman?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Süper Lig'de milli ara 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 16 Mart günü 28. haftanın son maçlarının oynanması ardından başlayacak ara 30 Mart günü sona erecek.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi, hedefine ulaşmak isteyen milliler, play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırlıyor. Türkiye - Macaristan karşılaşması 20 Mart Perşembe günü İstanbul'dasaat 20.00'de başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Milli maçların yayıncı kuruluşları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
img

Twitter'daki erişim sorunu sanıldığından daha büyük
img

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Avrupa şampiyonu oldular!
Canlı anlatım! İlk gol penaltıdan geldi

Penaltı kararı! İlk gol geldi
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yangını bize sıçratmak istiyorlar

Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: Yangını bize sıçratmak istiyorlar
Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.