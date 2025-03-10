Milli ara ne zaman? Milli maçlar ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, rövanş mücadelesini ise Macaristan'da oynayacak. Türkiye Macaristan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli ara ne zaman? Milli maçlar ne zaman?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

Süper Lig'de milli ara 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 16 Mart günü 28. haftanın son maçlarının oynanması ardından başlayacak ara 30 Mart günü sona erecek.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi, hedefine ulaşmak isteyen milliler, play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırlıyor. Türkiye - Macaristan karşılaşması 20 Mart Perşembe günü İstanbul'dasaat 20.00'de başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Milli maçların yayıncı kuruluşları henüz açıklanmadı.