Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024?
Milli ara ne zaman bitiyor? Futbolda merakla beklenen milli aranın ne zaman sona ereceği konusunda bilgi arayan futbol severler için detaylar haberimizde yer alıyor. 2024 yılında gerçekleşecek milli aranın bitiş tarihi ve sonrasında hangi maçların oynanacağına dair bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
Trendyol Süper Lig'in milli araya girmesiyle futbolseverler, maçların yeniden başlayacağı tarihlere odaklandı. Milli arada A Milli Takım, Galler ve İzlanda ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak bu maçlar nedeniyle Süper Lig'de 4. haftanın ardından ara verildi. Futbol severler ise milli aranın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024? İşte detaylar...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli ara 5. haftanın başlamasıyla birlikte sona erecek. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadeleleri 13-16 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanacak.
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
- Galatasaray - Çaykur Rizespor
- Alanyaspor - Hatayspor
- Antalyaspor - Adana Demirspor
- Samsunspor - Konyaspor
- Sivasspor - Gaziantep FK
- Trabzonspor - Beşiktaş
- Kayserispor - Eyüpspor
- Kasımpaşa - Fenerbahçe
- Bodrum FK - Başakşehir