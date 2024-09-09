Trendyol Süper Lig'in milli araya girmesiyle futbolseverler, maçların yeniden başlayacağı tarihlere odaklandı. Milli arada A Milli Takım, Galler ve İzlanda ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak bu maçlar nedeniyle Süper Lig'de 4. haftanın ardından ara verildi. Futbol severler ise milli aranın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024? İşte detaylar...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli ara 5. haftanın başlamasıyla birlikte sona erecek. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadeleleri 13-16 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanacak.

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI