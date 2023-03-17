A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Milli ara ne zaman 2023? Milli maç arası ne zaman?

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Peki, Milli ara ne zaman 2023? Milli maç arası ne zaman?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunu belirledi. Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla göz dolduran Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir ilk kez milli davet aldı.

İLK MAÇ ERMENİSTAN'LA

Türkiye, 25 Mart'ta Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım, 2. maçını ise Hırvatistan ile içerde oynayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

FORVETLER: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.

Türkiye Ermenistan maçı ne zaman? Milli maçlar ne zaman?

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