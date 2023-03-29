Milli ara bitti mi, milli maçlar bitti mi 2023? Milli maç sonrası ligler ne zaman başlayacak? Süper lig ne zaman başlıyor, 27. hafta maçları ne zaman?

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemelerindeki 2 maçın ardından milli ara bitti mi, ligler yeniden başlayacak mı merak edildi. Peki, Milli ara bitti mi, milli maçlar bitti mi 2023? Milli maç sonrası ligler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Futbolseverler verilen milli aranın ardından Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Milli ara bitti mi, milli maçlar bitti mi 2023? Milli maç sonrası ligler ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA BİTTİ Mİ 2023?

Milli ara dünkü maçların ardından bitmişti. EURO 2024 eleme maçları ve diğer ülkelerin milli maçları dün tamamlandı. Liglerdeki maçların bu hafta sonu başlaması bekleniyor.

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli maçların tamamlanmasıyla birlikte liglerdeki maçlar da başlayacak. Süper ligdeki milli aradan sonraki ilk maç 1 Nisan tarihinde oynanacak. 1 Nisan'da Başakşehir-Ankaragücü maçı olacak. Aynı saatte Trabzonspor - Kayserispor maçı da oynanacaktır.

Süper Lig 27. haftanın maçları ve tarihleri:

01.04.2023 16:00 : MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK : - : MKE ANKARAGÜCÜ

01.04.2023 16:00 : TRABZONSPOR A.Ş. : - : YUKATEL KAYSERİSPOR

01.04.2023 20:30 : GALATASARAY A.Ş. : - : ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

02.04.2023 : ATAKAŞ HATAYSPOR : - : DEMİR GRUP SİVASSPOR

02.04.2023 : GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. : - : KASIMPAŞA A.Ş.

02.04.2023 13:30 : HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR : - : ARABAM.COM KONYASPOR

02.04.2023 16:00 : BITEXEN GİRESUNSPOR : - : CORENDON ALANYASPOR

02.04.2023 20:30 : FENERBAHÇE A.Ş. : - : BEŞİKTAŞ A.Ş.

03.04.2023 20:30 : İSTANBULSPOR A.Ş. : - : VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK