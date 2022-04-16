Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı - Haberler

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Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Huzeyfe Tarık Yaman - Genel
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- Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

- Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

ANKARA - Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

4 Nisan'da Konya'daki 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında başlayan, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı milli unsurların katılımıyla gece ve gündüz şartlarında icra edilen Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitime; F-4E 2020, F-16, KC-135R Havadan Yakıt İkmal (HYİ), E-7T Havadan İhbar ve Kontrol uçakları ve ANKA-S İnsansız Hava Araçları katıldı.

Eğitim süresince 283 sorti uçuş gerçekleştirilirken; Hava-Yer, Hava-Hava, Hava Savunma Baskısı, Keşif, Yüksek Değerlikli Hedef Koruma, Yakın Hava Desteği, Havadan Yakıt İkmali görevleri ve Mavi Vatan-22 Tatbikatı ile müşterek olarak Su Üstü Unsurlara Taarruz görevleri icra edildi.

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

Milli Anadolu Kartalı-2022/1 Eğitimi başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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