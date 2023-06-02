Milletvekili yemin metni! TBMM'de yemin nasıl edilir? Meclis yemin metni tamamı!

Seçimlerin ardından milletvekilleri yemin metni ile yeminlerini edecek görevlerine bugünden itibaren itibaren başlıyor. Milletvekili yemin metni tamamı merak ediliyor. Peki TBMM'de yemin nasıl edilir? Meclis yemin metni, Mv yemin metni nedir? İşte detaylar...

Milletvekili yemin metni! Seçimlerin ardından milletvekilleri yemin metni ile yeminlerini edecek görevlerine bugünden itibaren itibaren başlıyor. Milletvekili yemin metni tamamı merak ediliyor. Peki TBMM'de yemin nasıl edilir? Meclis yemin metni, Mv yemin metni nedir? Detaylar haberimizde...

MİLLETVEKİLİ YEMİN METNİ

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde ant içecek:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.