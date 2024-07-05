Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL?

Bakanlar ve milletvekillerine Temmuz ayında zam olacak mı merak ediliyor. Milletvekili ne kadar maaş alıyor ve bakan maaşı kaç TL olduğu araştırılıyor. Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

MİLLETVEKİLİ VE BAKAN MAAŞINA ZAM VAR MI?

Sözcü'de yer alan habere göre, bakan maaşlarına son bir yılda yapılan zam tutarı 76 bin lirayı buldu. Bir bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına yükseltildi.

17 ASGARİ ÜCRETE TEKABÜL EDİYOR

Hem bakan maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alanların geliri 47 bin lira zamla 241 bin liradan 288 bin liraya çıktı. Bakanların maaşı temmuz zammıyla 17 asgari ücrete çıkarılmış oldu. Milletvekilleri ise 27 bin 398 lira zam bekliyor.

4 MİLYON EMEKLİYİ BEKLEYEN SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Öte yandan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre; emekliye yüzde 24,73, memura ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak. Ancak bu orana göre yaklaşık 4 milyon emekli hiç zam alamayabilir.

KÖK MAAŞ DETAYI

Emekli zamları kök maaşa göre belirleniyor. Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Maaşı 10 bin TL'nin altında olan emekliler, devlet desteği ile 10 bin lira aylık alıyor. Şu an için en düşük emekli maaşının güncellenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hükümet en düşük emekli maaşında bir güncelleme yapmazsa kök maaşı 8 bin TL ve altında olan emekliler sıfır zam alacak. Maaşları yine 10 bin lira olmaya devam edecek.