2023 seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar Milletvekili nasıl seçilir? Milletvekili seçimleri nasıl yapılıyor? sorularını araştırdı. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek ve merak edilenler arasında Milletvekili nasıl seçilir? Milletvekili seçimleri nasıl yapılıyor? soruları yer aldı.

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesiyle beraber vatandaşlar arama motorlarında Milletvekili nasıl seçilir? sorusunu araştırdı. Seçime kısa bir süre kalmasıyla beraber merak edilenler arasında yer alan Milletvekili nasıl seçilir? Milletvekili seçimleri nasıl yapılıyor? sorularının yanıtı haberimizde.

MİLLETVEKİLİ NASIL SEÇİLİR?

Türkiye'de seçimler devletin altı pozisyonu için yapılır: cumhurbaşkanlığı (ulusal), parlamento (ulusal), belediye başkanlığı (yerel), ilçe belediye başkanlığı (yerel), il veya belediye meclis üyeleri (yerel) ve muhtarlar (yerel). Seçimler dışında referandumlar da yapılmaktadır.

Milletvekili genel seçimleri, beş (5) yılda bir, 600 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçmek için, nispi temsil sistemi ile yapılır. Bir parti mecliste sandalye elde etmek için, ulusal düzeyde oyların en az %7'sini almalıdır. Küçük partiler, büyük partilerle ittifak kurarak seçim barajından muaf tutulabilir. Bu durumda ittifak içindeki bir partinin %7'yi geçmesi yeterlidir. Bağımsız adaylar seçim barajına tabi değildir.

Yerel seçimler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yerel yönetimleri belirlemek amacıyla yapılır. Cumhurbaşkanları ise 2007'de anayasada yapılan değişikliğe kadar meclis tarafından bir dönem yedi yıllığına seçilmekteydi, bundan sonra halk tarafından en fazla iki dönem beş yıllığına (5+5) seçilmektedir.