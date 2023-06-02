TBMM'de 28. yasama dönemi başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Arama motorlarında ise Milletvekili başka iş yapabilir mi? Milletvekili olan başka işte çalışabilir mi? soruları aratılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre çağrısız toplanacak. Milletvekili yemin töreninin ne zaman olacağı ise araştırılıyor. Peki, Milletvekili başka iş yapabilir mi? Milletvekili olan başka işte çalışabilir mi?

MİLLETVEKİLİ BAŞKA İŞ YAPABİLİR Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.