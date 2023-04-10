Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yasama organında milletvekili olarak yer alan birinin yürütme organında bakan olarak görev alabilmesi mümkün mü merak ediliyor. Peki, Milletvekili bakan olabilir mi? Hem milletvekilliği hem bakanlık yapılabilir mi? İşte, Milletvekili bakan olur mu, bakan olursa vekilliği düşer mi, istifa etmesi gerekiyor mu?

Milletvekili bakan olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yasama organında milletvekili olarak yer alan birinin yürütme organında bakan olarak görev alabilmesi mümkün mü merak ediliyor. Peki, Milletvekili bakan olabilir mi? Hem milletvekilliği hem bakanlık yapılabilir mi? İşte, Milletvekili bakan olur mu, bakan olursa milletvekilliği düşer mi? Detaylar...

MİLLETVEKİLİ BAKAN OLABİLİR Mİ?

Milletvekili, vekillik görevinden istifa ederek bakan veya cumhurbaşkanı olabilir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Hükûmet veya Kabine, Türkiye'de Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Her bakan, kendi bakanlığını ilgilendiren iş ve emri altındaki kamu personellerinin yerine getirdikleri işlem ve eylemlerinden sorumludur.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

Bakanlar Kurulu 2018'de kaldırılınca; cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların toplamına "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi" denmeye başlanmış olsa da, Kabine anayasada yer alan bir kurum değildir. Bununla birlikte çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden hiçbirinde de yer almamıştır.