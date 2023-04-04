Milletvekili adayları ne zaman belli olur? 2023 milletvekili adayları ne zaman belli olacak?

Milletvekili adayları ne zaman belli olur? sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı seçimi için süreç işlemeye devam ediyor. İsmi kesinleşen 4 aday için itiraz süresi sona erdi. YSK itirazları değerlendirmek için bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesinin ardından Milletvekili adayları ne zaman belli olur? 2023 milletvekili adayları ne zaman belli olacak? soruları aratıldı.