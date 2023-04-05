Milletvekili adayları belli oldu mu? sorusu gündemde. Cumhurbaşkanı seçimi için süreç işlemeye devam ediyor. İsmi kesinleşen 4 aday için itiraz süresi sona erdi. YSK itirazları değerlendirmek için bir kez daha toplandı. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesinin ardından Milletvekili adayları belli oldu mu? Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? Milletvekili aday soruları aratıldı.

Fermuar modeli nedir? Seçim fermuar modeli nasıl oluyor, ne demek?

Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: Kahraman astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

Cumhurbaşkanı seçiminde ismi kesinleşen 4 aday için itiraz süreci sona erdi. Yapılan değerlendirmede, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazlar reddedildi. Cumhurbaşkanı adayları netleşti ve ardından vatandaşlar arama motorlarında milletvekili adaylarının ne zaman belli olacağını araştırdı. Peki, Milletvekili adayları belli oldu mu? Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? Milletvekili aday listesi ne zaman açıklanacak?

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

2023 seçim takviminde yer alan bilgilere göre milletvekili adayları 19 Nisan günü Resmi Gazete'de yayımlanacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduğunu açıkladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de de yayımlandı. YSK'nın Cumhurbaşkanı adaylarının bağış almasına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, adaylar bağış toplamak amacıyla döviz hesabı açtırabilecek.

PROPAGANDA SÜRECİ NASIL OLUYOR?

Öte yandan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin propaganda dönemi bugün başlıyor. Süreç 13 Mayıs'ta sona erecek.

Bu süreçte, ilçe seçim kurullarının belirleyeceği alanlar dışında toplu propaganda yapılamayacak.

Yollar, mabetler, kamu binaları ve tesisleri de propaganda yapılamayacak alanlar içinde olacak.

Fakülteler, öğrenci yurtları ve kampüsler ile yurt dışı ve gümrük kapılarında propaganda gerçekleştirilemeyecek.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda gerçekleştirilemeyecek.

Cumhurbaşkanı Adayları ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak propaganda yapabilecek.

Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Propaganda için dağıtılacak malzemelerin üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak.

Hiçbir suretle hediye ve eşantiyon dağıtımı gerçekleştirilemeyecek.

Vatandaşların elektronik adreslerine, telefonlarına görüntülü veya sesli, yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak.

SEÇİM YASAKLARI

4-13 Mayıs tarihleri arasındaki propaganda serbestliği döneminde bazı seçim yasakları devreye girecek.

Buna göre, 10 günlük süreçte, kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler paylaşılamayacak.

Bakanlar ve milletvekilleri seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.

Bakanlar ve milletvekilleri ile aday olması halinde görevde bulunan Cumhurbaşkanı ile diğer adayların seçim propagandası gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

Bu dönemde açılış ve temel atma gibi törenlerin düzenlenmesi yasak olacak.