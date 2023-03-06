Millet ittifakının toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İyi Parti masaya yeniden dönecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Massa'dan kalkmasının ardından Millet ittifakında bir adaylık krizi başlamıştı hafta sonu boyunca Millet ittifakını oluşturan partilerden peş peşe açıklamalar gelirken gözler Millet ittifakının nihai adayının açıklanacağı son toplantısına çevrildi. Peki, Millet ittifakının toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6'lı masa mutabakat metinine bağlı kalacak mı? Seçim ikinci tura kalırsa İYİ Parti ne yapacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler.

6'lı Masa'nın 5 ortağı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek ayrılmasının ardından Ankara'da millet ittifakını oluşturan partilerden peş peşe sağ duyu ve birik beraberlik mesajları yayınlanırken gözler 6'lı masanın son toplantısına çevrildi. Vatandaşlar ise Millet ittifakının toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6'lı masa mutabakat metinine bağlı kalacak mı? Millet ittifakı dağılacak mı? Seçim ikinci tura kalırsa İYİ Parti ne yapacak? Detaylar haberimizde...

MİLLET İTİFAKI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millet ittifakı13. toplantısını bugün saat 14.00 da Sadet Partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplanı sonrası Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının açıklanması beklenirken Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı bir süredir merak ediliyordu. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti lideri Meral Akşener toplantıya katılmayacak.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA İYİ PARTİ NE YAPACAK?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk Tv yayınında, seçimlerin olası ikinci turunda Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasında yapılacak yarış için İYİ Parti'nin nasıl bir strateji izleyeceği sorusuna, "Siyaset çözüm sanatıdır. Netice almayı gerektirir. Biz güçlü bir tek adayla Erdoğan rejimini devirmeye devam etmeyi istiyoruz. Bir ara formülle masanın birlikteliğinin sürmesi demokrasi açısından önemli. Eğer seçim ikinci tura kalırsa biz bütün desteğimizi Erdoğan'ın karşısına yığacağız." yanıtını verdi.

6'LI MASA MUTABAKAT METİNİ BAĞLI KALACAK MI?

Bakmamız gereken Türkiye'nin istikbali. Yapılmış bütün çalışmaları masanın kurulduğu günden beri açıkladığı deklarasyonlarına sadığız. Yapılan bütün çalışmaları çok değerli buluyoruz. Yüzlerce sayfadan oluşmuş mutabakat metnine sonuna kadar sadığız ve savunuyoruz. 26 Ocak tarihli toplantıda deniliyor ki; cumhurbaşkanı adayını belirlemede 6 liderin ortak karar alacağı ve dayatma mantığı ile bu işin olmayacağı vurgulanmıştı.