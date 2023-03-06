Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İYİ Partinin masayı terk etmesiyle 5 lider nihai karar için yeniden bir araya gelecek. Vatandaşlar ise Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ve Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklatacağını merak ediyor. Peki, Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

2023 Seçimlerine Türkiyeadım adım yaklaşırken Millet ittifakının adaylıdabelli oluyor. İYİ Partinin masayı terk etmesinin ardındantoplana 5 lider Millet ittifakının adayını açıklayacak. Vatandaşlar ise Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ve Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklatacağını merak ediyor. Peki, Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MİLET İTİFAKININ CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Saadet Partisi'nin ev sahipliğini yapacağı toplantının ardından, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. 5'li masanın açıklayacağı Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması beklenirken Toplantıya İYİ Parti lideri Meral Akşener'in katılması beklenmiyor.

MİLLET İTİFAKNIN CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millet İttifakı bugün saat 14.00'de Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yeniden bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı adayının yapılacak olan bu toplantı sonrasında saat 17.00 açıklanması bekleniliyor. Edinilen bilgiye göre seçim karalı 10 Marta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alındıktan sonra Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçtaroğlu'nun adaylık lasmanı Ankara'da yapılacak. Adaylık lasmanının günü, yeri ve saati daha sonra açıklanacak.