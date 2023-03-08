Türkiye ittifakların yarışacağı 2023 seçimlerine giderken partilerin Cumhurbaşkanı adaylarımda belli olmaya başladı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçtaroğlunun seçim programı netleşmeye başladı. Vatandaşlar Kılıçtaroğlunun seçim programını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama CHP kurmaylarından geldi. Peki, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçtaroğlu ilk ziyaretini nereye yapacak? Kılıçtaroğlunun seçim programı netleşti mi? İşte tüm merak edilenler...

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Türkiye ittifakların yarışacağı 2023 Seçimlerine giderken siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarımda belli olmaya başladı. En çok merak edilenMillet ittifakının adayı kim olacak? Sorusu6 Martta Sadet Partisinin ev sahipliğinde düzenlenen 6 'lı masa toplantısı sonrası yanıt buldu. Millet ittifakının adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayı olmasının ardından vatandaşlar Kılıçtaroğlunun seçim programını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama CHP kurmaylarından geldi. Peki, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçtaroğlu ilk ziyaretini nereye yapacak? Kılıçtaroğlunun seçim programı netleşti mi? Detaylar haberimizde...

MİLLET İTİFAKININ ADAYI KILIÇTAOĞLU İLK ZİYARETİNİ NEREYE YAPACAK?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a yapacak. Kılıçdaroğlu'nun programına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş'ta olacak. Orada acılar hâlâ taze" ifadelerini kullandı

KILIÇTAROĞLUNUN SEÇİM PROGRAMI NETLEŞTİ Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun henüz netleşen bir miting programı ya da il ziyareti olmadığını söyleyen kurmayları, "Daha fazla sahada olacak. Grup kürsüsüne veda nedeni de bundan. Yaz döneminde yaptığı gibi farklı illerde grup toplantısı gibi konuşmalarına devam edecek. Açıklanacak seçim takvimine göre de programı netleşecek. Tabii ki ortak mitingler de olacak". ifadelerine konuşmasında yer verdi.

KILIÇTAROĞLU HDP İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretine ilişkin "Deprem bölgesine gidecek. Kahramanmaraş'ta olacak. Orada acılar hâlâ taze" ifadeleri kullandı. HDP'ye veya adaylık ilanı sonrası başka bir partiye ziyaret olup olmayacağına ilişkin Erkek, "Henüz bir program yok. Tek adam rejimine karşı bu demokrasi mücadelesine herkesin katılması lazım "İfadelerine konuşmasında yer verdi.