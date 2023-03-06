2023 Seçimlerine geri sayım başladı. Daha öne İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmeyeceklerini açıklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki belediye Başkanlıdan dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Peki, Millet ittifakında adaylık krizi çözülecek mi? Millet ittifakı toplantısı nerden ertelendi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

6'lı Masa'nın cuma günü yapılan 12. toplantısı büyük bir krize sahne oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıda liderlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini aday olarak önerdiğini ancak 4 liderin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasında karar kıldıklarını gerekçe göstererek masadan ayrıldı. Daha öne İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmeyeceklerini açıklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki belediye Başkanlıdan dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Peki, Millet ittifakında adaylık krizi çözülecek mi? Millet ittifakı toplantısı nerden ertelendi? Detaylar haberimizde...

MİLLET İTFAKINDA ADAYLIK KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gelişmeler takip edilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı sonrasında İmamoğlu şunları söyledi: "Bu ziyaretimizi Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin depremle birlikte yaşadığı zor günlerde memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa'nın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık"

Yavaş ise şu ifadeleri kullandı: "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Milletin ayrılığa tahammülü yok. Yaraları saracak şekilde bir araya gelmek milletimizin arzusu. Değerlendirecekler. "İfadelerine konuşmasında yer verdi.

MİLLET İTİFAKI TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ?

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, ittifakın "en yaşlı lideri" olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmesi bekleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geçecek. Ayrıca ittifakın yol haritasını cumhurbaşkanı adayının açıklaması bekleniyor. Toplantının saat daha önce 14.00 olarak açıklanmıştı fakat topaltının saatdeğişti. Türk siyaset tarihine damgasını vuracak Milet ittifakınıntoplantısı saat 15.00 da Saadet Partisi Genel Merkezinde başlaması bekleniliyor.