Millet İttifakı ne zaman toplanacak? 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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Millet İttifakı ne zaman toplanacak? Konusu gündeme taşındı ve merak edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı Masa'nın adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istemediğini belirtmesi, Millet İttifakı'ndaki krizin fitilini ateşledi. Peki, Millet İttifakı ne zaman toplanacak? 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Dün yaşananlar nedeniyle Millet İttifakı ne zaman toplanacak? Sorusu gündemde üst sıralarda yer almakta. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları Millet İttifakı ne zaman toplanacak? Sorusunu gündeme taşıdır. Peki, Millet İttifakı ne zaman toplanacak? 5'li Masa toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
MİLLET İTTİFAKI NE ZAMAN TOPLANACAK?
Akşener'in hareketinin ardından gözler masadaki diğer liderlere çevrildi. 5 siyasi parti genel başkanının Saadet Partisi'nde buluşacağı belirtildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.