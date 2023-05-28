2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tur seçimleri ülke genelinde ilgiyle takip edilirken Millet İttifakı (KemalKılıçdaroğlu) seçime katılım ne kadar, yüksek mi düşük mü, konusu merak edildi. Peki, Millet İttifakı (KemalKılıçdaroğlu) seçime katılım ne kadar, yüksek mi düşük mü?

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Millet İttifakı (KemalKılıçdaroğlu) seçime katılım ne kadar, yüksek mi düşük mü konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, Millet İttifakı (KemalKılıçdaroğlu) seçime katılım ne kadar, yüksek mi düşük mü?

MİLLET İTTİFAKI (KEMALKILIÇDAROĞLU) SEÇİME KATILIM NE KADAR, YÜKSEK Mİ DÜŞÜK MÜ?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

Seçime katılım oranları hakkında henüz açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.