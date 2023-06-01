Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturmuştu. Peki, Millet İttifakı dağıldı mı? Millet İttifakı, 6 Masa dağıldı mı?

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir." ifadelerini kullandı. Gelişmeler sonrası, Millet İttifakı dağıldı mı? Millet İttifakı, 6 Masa dağıldı mı merak edildi.

MİLLET İTTİFAKI DAĞILDI MI?

Millet İttifakı'nın durumuna ilişkin gelişmeler merak edilirken İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Konuyla ilgili Sözcü TV'ye değerlendirmelerde bulunan Poyraz, şunları söyledi: "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı.

Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir."