Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Peki, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu, son durum ne?

İYİ Parti altılı masadan ayrıldı mı? İYİ partinin adayı kim olacak? Millet ittifakının adayı kim oldu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? 2 Mart günü gerçekleştirilen toplantı ile birlikte sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Toplantı ile birlikte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim?sorusu tekrar gündeme geldi. Peki, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu, son durum ne?

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 5 partinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini belirten Akşener, "İYİ Parti olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdik" diye konuştu. Millet ittifakı tarafından 6 Mart'ta açıklanacağı beklenen Cumhurbaşkanı adayına dair ortak bir açıklama gerçekleştirilmedi.