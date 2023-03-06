İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ziyaretinden sonra 6'lı Masa toplantısına katılma kararı aldı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. Peki, Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim oldu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti lideri Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. 6'lı masanın bugün tekrar toplanmasının ardından cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 6'lı masanın adayının kim olacağı merak konusu oldu. Peki, Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER 6'LI MASA TOPLANTISINA KATILACAK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu. 20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.