İlk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak için İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın 11'nci toplantısı sona erdi. Toplantının sonrasında Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu araştırılıyor. Peki, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 6'lı masa adayını açıkladı mı? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? İşte detaylar...

6'lı masa aday için toplanırken, CHP'nin astığı afiş dikkat çekti! Herkes "Aday Kılıçdaroğlu mu?" diye soruyor

9 saatlik toplantı sonrası 6'lı masadan ortak bildiri: Erdoğan'ın bir kez daha aday olması mümkün değildir

6'lı masa, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11'nci kez bir araya geldi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık 9 saat sürdü. 6'lı masanın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu araştırılıyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı aday belli oldu mu merak konusu oldu. Peki, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 6'lı masa adayını açıkladı mı? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? Detaylar haberimizde...

LİDERLERİN KISA AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Görüşme öncesi 6'lı Masa liderlerinden ortak video geldi. Bu ayın başında paylaşılan 'Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı' adlı videonun ardından bugün 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKI ADAYI BELLİ OLDU MU?

6'lı Masa bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinin konuşulduğu belirtilirken, nihai değerlendirmenin ardından söz konusu ismin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.