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Millet İttifakı bildiri metni! Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim bildirisi tam metni (İMZALI METİN 6 Mart 2023)

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Millet İttifakı bildiri metni! Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim bildirisi tam metni (İMZALI METİN 6 Mart 2023)

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı 4.5 saat sürdü. Toplantıda uzlaşma sağlandı. Peki, Millet İttifakı bildiri metni ne? İşte, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim bildirisi tam metni

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Cumhurbaşkanı adaylığı krizinin yaşandığı 6'lı Masa'da uzlaşma sağlandı. 4.5 saat süren toplantının ardından kabalık bir gruba seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. İşte, Millet İttifakı bildiri metni! Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim bildirisi tam metni

Millet İttifakı bildiri metni! Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim bildirisi tam metni (İMZALI METİN 6 Mart 2023)

Millet İttifakı bildiri metni! Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim bildirisi tam metni (İMZALI METİN 6 Mart 2023)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bir neticeyi elde ettik. Bugün buraya bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Burada sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararlaştırdık. Görevin hayırlı olmasını diliyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu "Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılıması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu başaracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır. Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun."

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

6'lı Masa Gündem Politika Haberler

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