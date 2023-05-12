Millet İttifakı Ankara mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem ince mitingi!

Özlem Gürsel, Muharrem İnce, yarın Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılmayı kabul ettiğini iddia etti. Peki, Millet İttifakı Ankara mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta?

Özlem Gürses'ten siyaset gündemini sarsacak büyük iddia geldi. İnce Millet İttifakı'nın yarınki büyük Ankara mitingine katılacak, dedi. Peki, Millet İttifakı Ankara mitingi ne zaman, nerede, saat kaçta?

MİLLET İTTİFAKI ANKARA MİTİNGİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi, 12 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak.

ABB Açıklaması

"Değerli Ankaralılar;

12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan miting hazırlıkları için 11 Mayıs (bugün) 20.00-21.00 saatleri arasında Anıt Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile 12 Mayıs saat 14.00 itibarıyla GMK, Kazım Karabekir ve Dögol Caddesi tamamen trafiğe kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarını rica ederiz."