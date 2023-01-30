Millet İttifakı ()Altılı Masa) adayı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler, adaylarının belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyeceklerini ve kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Millet İttifakı adayı ne zaman açıklanacak?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Millet İttifakı adayı ne zaman açıklanacak?

MİLLET İTTİFAKI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Artık 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur bakacağız. Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı diyelim ki 13'ünde değil de 23'ünde kamuoyuna bir şekilde ortak mutabakatla birlikte açıklayacağız" dedi.

Sunucunun 13 Şubat'ta karar verirseniz bu bilginin 13'ünde ya da 14'ün öğrenilebileceğini ifade etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir, belli bir tarih gerçekten güzel bir törenle açıklanabilir" diye konuştu.