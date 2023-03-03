2023 Seçimlerine geri sayım başlarken Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayını bertileme görüşmelerinde sona geldi. Adayın kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.. Peki, Millet ittifakı adayını ne zaman açıklayacak? Altılı masanın adayı kim olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık". İfadelerine yer verildi. Bunun ardından seçmenler Millet ittifakının adayının kim olacağına ve adayın ne zaman açıklanacağına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Millet ittifakı adayını ne zaman açıklayacak? Altılı masanın adayı kim olacak? Detaylar haberimizde...

MİLLET İTİFAKI ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Altılı masadün 12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi. Buna göreMillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı 6 Mart Pazartesi günü kamuoyuna duyurması bekleniliyor.

ALTILI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Son yapılan toplantıda 5 partinin Cumhurbaşkanlığı adayı için onayını alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu Millet ittifakının muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olarak görünken nihai Karal Pazartesi günü yapılacak toplantıda alınacak. Karal sonrası kamuoyuna Cumhurbaşkanı adayısunulması bekleniliyor.