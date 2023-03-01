Millet ittifakı adayını ne zaman açıklayacak? Altılı masanın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Altılı masa adayı kim olacak? CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderler 13. kez bir araya gelecek. Gündemde Cumhurbaşkanı Adayının kim olacağı ve 2023 seçimlerdeki seçim güvenliği için nasıl bir yol izleneceği liderler tarafından ele alınacak konuların başında geliyor. Peki, Altılı masanın toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Millet ittifakının adayı ne zaman açıklanacak? Millet ittifakının adayı kim olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Cumhurbaşkanı ve Miletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalmışken Millet ittifakının adayı kim olacak? Sorusu yaklaşan seçimler ile beraber yeniden gündeme geldi. Millet ittifakını oluşturan 6 siyasi parti lideri 13. kez bir araya gelecek. Vatandaşlar ise Millet iti akının adayının kim olacağını ve altılı masanın ne zaman toplanacağını merak ediyorlar. Peki, Altılı masanın toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Millet ittifakının adayı ne zaman açıklanacak? Millet ittifakının adayı kim olacak? Detaylar haberimizde...

ALTILI MASANIN TOPLATISINE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "2 Mart'ta Millet İttifakı 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi beklediğini biliyoruz. Biz istişareye çok önem veren bir partiyiz." ifadelerine konuşmasında yer vermişti. 6 Siyasi lider yarın saat 10.00 da İYİ Partinin ev sahipliğinde 13.kez bir araya gelecek. Toplattı sonucu Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniliyor. Adayın açıklanıp açıklanmayacağı ise henüz belli değil.

MİLLET İTİFAKI ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Millet İttifakı toplantısına ilişkin, toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi. Buna göre Millet İttifakı adayının Nisan ayı içerisde açıklanması bekleniliyor.

MİLLET İTİFAKININ ADAYI KİM OLACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Millet İttifakı toplantısına ilişkin, toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenebileceğini ama hemen açıklanmayabileceğini söyledi .Kamuoyunda Kılıçtaroğlunun isimi ön plana çıksada masada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinde yer aldığı veİYİ Partinin Cumhurbaşkanı adayı için Kılıçtaroğlunun adaylığına soğuk baktığını ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini önereceği öğrenilirken. İYİ Parti heyeti Genel Başkan Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı adayı bertileme sürecinde tam yetki verdiği öne sürüldü.