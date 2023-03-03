İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi. Peki, Millet İttifakı adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın adayı belli oldu mu?

Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Millet İttifakı adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın adayı belli oldu mu?

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KİM OLACAK?

Meral Akşener," Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Akşener'in sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." dedi. Öte yandan CHP MYK bugün olağanüstü toplanacak.