Genel seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. 6'lı Masa son toplantının ardından da adayı duyurmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışma çıkardı. Peki, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu?

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili tartışmalar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Açıklama sonrası Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu merak edildi.

MİLLET İTTİFAKI ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU MU OLDU?

CHP'li Tanrıkulu, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak."

"Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, 13 Şubat'la ilgili toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil. Ama prosedür olarak. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz husus var: Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada, biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır."