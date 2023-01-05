Bugün yapılacak 6'lı Masa toplantısına saatler kala değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmede adaylık konusunun da açılacağını söyledi. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir" dedi. Peki, Millet İttifakı adayı açıklandı mı? Millet İttifakı adayı beli oldu mu? İşte, detaylar…

MİLLET İTTİFAKI ADAYI AÇIKLANDI MI?

Halk TV'den İsmail Saymaz, Karamollaoğlu'nun kendisine 'altılı masa'da ortak aday konusunu açacağını doğruladığını bildirdi. Saymaz'a konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi: "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye'nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz 'İlle de genel başkanlardan biri olsun' demedik. Ama 'genel başkanlar olamaz' da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı."