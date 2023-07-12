Milas yangını son durum ne? Son dakika! Milas yangın söndürüldü mü?

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını başladı. Kullanıcılar tarafından Milas'ta meydana gelen yangın sebebi araştırılmaktadır. Milas yangını söndürüldü mü merak konusu oldu. Peki, Milas yangını son durum ne? Son dakika! Milas yangını sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MİLAS YANGIN SON DURUM NE?

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına helikopter ve uçaklarla müdahale edilirken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor.