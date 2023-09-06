31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. Bu kapsamda Milas'da görev yapmakta olan belediye başkanı araştırılıyor. Peki, Milas belediye başkanı hangi partiden? Muğla Milas Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

Milas belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 2019 Muğla Yerel Seçimleri doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Milas belediye başkanı hangi partiden? Muğla Milas Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçildi?

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında Milas ilçesi aday yarışında CHP'den Muhammet Tokat %51,31'lik bir oy oranı ile seçildi. Ardından en yüksek oy oranı ile birlikte Barış Saylak %45,08'lik bir oran elde etti. Seçimler kapsamında CHP'den Muhammet Tokat %51,31'lik bir oy oranı ile Muğla Milas Belediye başkanı oldu.

MUHAMMET TOKAT KİMDİR?

Muhammet Tokat, 1967 yılanda Milas'ın Karaca hisar Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Karaca Hisar İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini Milas Lisesi'nde tamamlayan Tokat, 1988 yılanda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1989–2009 yılları arasında Milas'ta Serbest Avukatlık yaptı.

Muhammet Tokat, 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü.2007 yılının Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongresinde aday olarak ilçe Başkanı seçilen Tokat, Atatürkçü Düşünce Derneği Milas Şubesi'nin kurucu başkanlığı yaptı.

Muhammet Tokat, 6 yıl Muğla Barosu Milas İlçe Temsilciliği ve Milas Tüketici Hakları Hakem Heyeti'nde iki dönem görev aldı.1998–2004 yılları arasında üç dönem Muğla Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Tokat, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı görevine aday oldu ve belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar belediye başkanlığı görevine seçildi ve halen bu görevi sürdürmektedir.