Milan - Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan - Verona maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Milan - Verona karşılaşması oldu. Peki, Milan - Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan - Verona maçı nerede oynanıyor? Milan - Verona maçı şifresiz mi? Milan - Verona maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...