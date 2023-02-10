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Milan-Torino maçı hangi kanalda? Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Torino maçı nereden izlenir?

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Milan-Torino maçı hangi kanalda? Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Torino maçı nereden izlenir?

İtalya Serie A'nın iddialı takımlarından Milan ve Torino bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Milan- Torino maçı heyecanla bekleniyor. Milan-Torino maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Milan-Torino maçı hangi kanalda? Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Torino maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Milan maçı hangi kanalda? Milan ile Torino bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Milan - Torino maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Milan Torino maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Milan-Torino maçı hangi kanalda? Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Milan-Torino maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Milan ve Torino arasında gerçekleşecek İtalya Serie A maçı, 10 Şubat Cuma günü saat 22.45'de gerçekleşecek.

Milan ve Torino maçı, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Milan ile Torino maçı, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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