Milan-İnter Şampiyonlar Ligi maçı devam ederken futbol severler Milan'ın teknik direktörü kimdir merak etti. Peki, Milan teknik direktörü kimdir, ismi ne? Stefano Pioli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Milan'ın teknik direktörü Inzaghi mi? İşte detaylar...

İtalya'nın en köklü ve en başarılı kulüplerinden olan Milan'ın teknik direktörü kimdir, ismi nedir merak edildi. Peki, Milan teknik direktörü kimdir, ismi ne? Stefano Pioli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Milan'ın teknik direktörü Inzaghi mi? Milan'ın yeni teknik direktörü Stefano Pioli mi? İşte bilgiler...

MİLAN'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Milan'ın teknik direktörü Stefano Pioli'dir.

MİLAN'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ İNZAGHİ Mİ?

Hayır, İnzaghi İnter'in teknik direktörüdür. Aslında Inzaghi eskiden Milan'da oynadığı için Milan'ın teknik direktörü olarak biliniyor. Fakat Inzaghi Milan'ın değil İnter'in teknik direktörüdür.

STEFANO PİOLİ KİMDİR?

Stefano Pioli (20 Ekim 1965), İtalyan teknik direktör ve eski futbolcudur. Serie A takımlarından AC Milan'ı çalıştırmaktadır.