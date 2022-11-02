UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Milan- Salzburg bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Salzburg-Milan maçı heyecanla bekleniyor. Salzburg-Milan maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Milan-Salzburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan maçı ne zaman? Milan-Salzburg maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar…

Milan maçı hangi kanalda? Salzburg ile Milan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Salzburg - Milan maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Salzburg Milan maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Milan-Salzburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milan maçı ne zaman? Milan-Salzburg maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

MİLAN-SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Salzburg-Milan maçı 2 Kasım günü 23.00'da gerçekleşecek.

MİLAN SALZBURG MAÇI CANLI İZLE!

Salzburg ve Milan maçını canlı izlemek için Salzburg-Milan CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

MİLAN SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg ile Milan arasındaki UEFA Şampiyonlar ligi maçı EXXEN, TV8.5 ve CBC Sports kanallarından yayınlanacak.