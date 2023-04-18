Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan - Napoli karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Milan - Napoli hangi kanalda? Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Napoli maçı nereden izlenir?

Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Milan - Napoli maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan - Napoli karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Milan - Napoli hangi kanalda? Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Milan - Napoli maçı nereden izlenir?

MİLAN - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Milan - Napoli maçı 18 Nisan günü tarihinde saat 22.00'de oynanacak.

MİLAN - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Milan - Napoli maçı CBC Sport, TV 8.5, Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.