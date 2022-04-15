Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan - Genoa maçı şifresiz mi?
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İtalya Serie A ligi maçında Milan - Genoa karşı karşıya geliyor. Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milan - Genoa maçı şifresiz mi?
İtalya Serie A ligi maçında Milan - Genoa maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Milan - Genoa maçı Stadio Giuseppe Meazza stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediğiMilan - Genoa maçı şifresiz mi?Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Milan - Genoa maçı 15 Nisan 2022 tarihinde saat 22.00'daStadio Giuseppe Meazza stadında oynanacak.
Milan - Genoa maçı Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacaktır.
Milan - Genoa maçını şifreli bir şekilde Smart Spor kanalından izleyebilirsiniz.
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