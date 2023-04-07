Milan - Empoli maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Milan - Empoli maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Milan - Empoli bugün karşı karşıya geliyor. Serie A'da haftanın en önemli maçlarından biri olan Milan - Empoli maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.