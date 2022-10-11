Milan - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Milan - Chelsea maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen Milan - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Milan - Chelsea maçı öncesi, Milan - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.