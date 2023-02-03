Mikro deprem kavramı son günlerde en çok merak edilen kavramlardan biri olarak öne çıktı. Peki Mikro deprem nedir, nasıl ölçülür? Hangi depremler mikro depremdir?

Son dönemlerde sık sık depremlerin yaşanması ve mikro depremlerin gerçekleşmesi Mikro deprem nedir, nasıl ölçülür? Hangi depremler mikro depremdir gibi konuların araştırılmasına neden oldu. Peki, Mikro deprem nedir, nasıl ölçülür? Hangi depremler mikro depremdir?

MİKRO DEPREM NEDİR?

Mikro depremler yer içindeki gerilme değişimlerine bağlı olarak meydana geliyor. Büyüklükleri en fazla 2,0 olabilen bu depremler genellikle 1, 1,5 ya da 0 büyüklüğünde yaşanıyor; bazen eksi büyüklüğünde de ölçülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar mikro depremlerin nasıl ölçülebileceğini şöyle anlatıyor:

"Bu büyüklükteki depremleri sizin ölçebilmeniz için, bu mikro deprem etkinliğinin olduğu bölgede çok sayıda istasyonunuz olması lazım. Yaklaşık 50 kilometre yarıçaplı bir alan düşünelim. Bu alan içinde sizin mesela en az 10 deprem kayıt cihazınız olması lazım, 1-1,5 büyüklüğündeki depremleri kaydedebilmeniz için."