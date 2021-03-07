Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson Müslüman adı ne?

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MİKE TYSON MÜSLÜMAN MI?

Michael Gerard Tyson (popüler ismiyle Mike Tyson, 30 Haziran 1966), 1985-2005 yılları arasında kariyer yapmış eski bir Amerikalı profesyonel boksör. 1987'den 1990'a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü; WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör oldu. Boks geçmişlerinde, tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda en genç ağır sıklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir. Çenesi çok sağlam, ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi. Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.

Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti. 1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.

1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.

8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı sekizinci rauntta nakavtla yenerek Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını korudu.

Tyson, 2003 yılında, birkaç dövüşü maçından 30 milyon dolar ve kariyeri boyunca 300 milyon dolardan fazla para kazanmasına rağmen iflas ilan etti. O sırada medya, yaklaşık 23 milyon dolar borcu olduğunu bildirdi.

Tyson, vahşi ve korkutucu boks stilinin yanı sıra ringin içinde ve dışındaki tartışmalı davranışlarıyla da tanınıyordu. Tyson şu anda BoxRec'in tarihteki en büyük ağır sıkletler sıralamasında 14. sırada yer alıyor. The Ring dergisinin tüm zamanların en iyi 100 yumruk atan listesinde 16. sırada yer aldı[6] ve ESPN'in "Ağır Sıklet Tarihindeki En Zor Vurucular" listesinde birinci oldu. Sky Sports, onu "belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımladı. Uluslararası Boks Onur Listesi ve Dünya Boks Onur Listesi'ne alındı.

Mike Tyson, ağır sıklet için kısa bir boya sahip olmasına rağmen saldırgan dövüşüyle boksu seven sevmeyen birçok insanın ilgisini ve beğenisini çekmiştir.