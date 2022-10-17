Mike Tyson 30 Haziran 1966 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bir dönem dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm süren Mike Tyson kaç yaşında ve servetinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında? Mike Tyson serveti nedir? Detaylar haberimizdedir…

MİKE TYSON KİMDİR?

Michael Gerard Tyson (popüler ismiyle Mike Tyson, 30 Haziran 1966), 1985-2005 yılları arasında kariyer yapmış eski bir Amerikalı profesyonel boksör. 1987'den 1990'a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü; WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör oldu. Boks geçmişlerinde, tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda en genç ağır sıklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir. Çenesi çok sağlam, ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi. Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.

MİKE TYSON SERVETİ NE KADAR?

28 Haziran 1997'de rakibi Holyfield'ın kulağını ringde ısırarak koparan Mike Tyson, spor tarihine damga vuran hareketinin sonrasında kazandığı parayı açıkladı. Independent'in haberine göre, "Checc'n In Podcast with Big U" adlı podcast programına katılan Tyson, "Bu olay nedeniyle 3 milyon dolar ceza almıştım. O günden beri de sanırım 30 milyon dolar kazandım." dedi.