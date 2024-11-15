Mike Tyson-Jake Paul maçı canlı olarak dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak. Eğer Netflix üyeliğiniz varsa aşağıdaki link üzerinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz. Boks maçı 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. Mike Tyson Jake Paul maçı CANLI izleme linki var mı?

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI HANGİ KANALDA?

Tyson, kariyerine 2005'te son verdikten sonra, 2020'de gösteri maçı için ringlere döndü. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

MİKE TYSON -J AKE PAUL MAÇI NETFLİX CANLI İZLE

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI KURALLARI NE?

Dövüş kurallarına göre, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmesine izin verilecek. Müsabaka, sekiz turdan oluşacak ve her tur 2 dakika sürecek. Bu süre, dövüşçülerin stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme fırsatı sunacak. Mücadelede 14 oz ağırlığında eldivenler kullanılacak ve başlık takılmayacak.

DEV MAÇ TSİ 04:00'DE!

Alt kademe maçlarının ardından dünyanın kilitlendiği Mike Tyson-Jack Paul karşılaşması başlayacak. ABD'de de 20:00'de başlayacak mücadele Türkiye saatiyle de, Cuma gecesini, Cumartesi'ye bağlayan gece 04.00'te başlayacak.