Mike Tyson hasta mı? Mike Tyson'ın son hali!

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson Miami Havalimanı'nda tekerlekli sandalyede görüntülendi. Mike Tyson'ın son görüntüleri Mike Tyson hasta mı? sorusunu akıllara getirdi. Peki, Mike Tyson hasta mı? İşte Mike Tyson'ın son hali!

56 yaşındaki eski boks şampiyonu Mike Tyson, son hali ile hayranlarını korkuttu. Ünlü boksör Miami Havalimanı'nda tekerlekli sandalye ile görüntülendi. Tyson'ın tekerlekli sandalyeli fotoğrafının sosyal medyada yayılmasının ardından Mike Tyson hasta mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Mike Tyson hasta mı? İşte Mike Tyson'ın son hali!

MIKE TYSON HASTA MI?

56 yaşındaki dünya ünlü boksör Mike Tyson Miami Havalimanı'nda tekerlekli sandalye ve baston ile görüntülendi. Ünlü boksör'ün siyatik ağrısı yüzünden yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye ve baston ile dolaştığı ortaya çıktı.

MIKE TYSON'IN SON HALİ