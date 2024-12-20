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Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor?

Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor?
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Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki son isim, Lyon forması giyen Georges Mikautadze oldu. Peki, Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Taraftarlar, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor.

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban için girişimlere başlandı. Bu transfer iddiaları futbolseverlerde heyecan yaratıyor. Galatasaray, Lyon'a yaptığı resmi teklifle birlikte hem kulüp tarafıyla hem de oyuncuların temsilcileriyle masaya oturdu. Lyon'un, iki oyuncunun transferi için anlaşma sağlanmasını şart koştuğu belirtiliyor. Transfer görüşmelerinin sonucunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Peki, Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Detaylar haberimizde...

MIKAUTADZE GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Georges Mikautadze ve Gift Orban, yetenekleriyle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu iki oyuncuyu kadrosuna dahil ederek Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerini güçlendirmek istiyor.

Lyon yönetimi, Galatasaray'a her iki oyuncunun transferi için görüşmelerin bir paket halinde sonuçlandırılmasını önerdi. Bu durum, transfer sürecini daha karmaşık hale getirse de Galatasaray yönetimi her iki isim için de kararlı bir duruş sergiliyor.

Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor?

Mikautadze, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekerken, genç yıldız adayı Gift Orban da hızla yükselen kariyeriyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer alıyor. Galatasaray'ın bu transferleri sonuçlandırması durumunda, hücum hattında önemli bir güç kazanması bekleniyor.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Lyon iki oyuncu için toplamda 20 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray'ın ise bu rakamı düşürmek adına yoğun bir pazarlık sürecine girdiği ifade ediliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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