"Şehit Veteriner Mikail Bozlağan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı, hayat hikayesi nedir?" Vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayseri'de, teröristler tarafından öldürülerek aracı gasbedilen ve Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan, 1 çocuk babası veteriner Mikail Bozlağan son yolculuğuna uğurlandı. Peki, Mikail Bozlağan kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MİKAİL BOZLAĞAN KİMDİR? Şehit Veteriner Mikail Bozlağan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı, hayat hikayesi nedir?

Cenaze töreninde, şehit Mikail Bozlağan'ın tabutunun başında annesi Fatma ve eşi Eda Nur, ayakta durmakta zorluk çekti. Babası Ramazan Bozlağan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Mikail Bozlağan kimdir? Şehit Veteriner Mikail Bozlağan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı, hayat hikayesi nedir? Detaylar haberimizdedir…

MİKAİL BOZLAĞAN KİMDİR?

24 yaşındaki Mikail Bozlağan, Develi ilçesinde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan bir vatandaştı. Ne yazık ki, Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırıda teröristler tarafından hayatını kaybetti. Teröristler, Bozlağan'ın aracını gasbederek bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Bozlağan, evliydi ve 6 aylık bir bebeği vardı.

Develi ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazını İl Müftüsü Yusuf Akkuş kıldırdı. Ardından, Mikail Bozlağan, Avlağa Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı ve toprağa verildi.

ŞEHİT VETERİNER MİKAİL BOZLAĞAN KAÇ YAŞINDA?

Mikail Bozlağan, Develi ilçesinde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan bir vatandaştı. Öldürüldüğünde henüz 24 yaşındaydı.

ŞEHİT VETERİNER MİKAİL BOZLAĞAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Develi'de veteriner hekim olarak görev yapan Mikail Bozlağan, evliydi ve 6 aylık bir bebeği vardı.

MİKAİL BOZLAĞAN HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

Saldırı öncesi aracı gasbedilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın, 2005 yılında, 6 yaşında olduğu dönemde, Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplamak isterken, kuzeni ile yollarını kaybederek, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde bulundukları ortaya çıktı. Bu olayda Mikail Bozlağan'ın kuzeni Hasan Bozlağan'ın ölü bulunduğu, Bozlağan'ın ise sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ MİKAİL BOZLAĞAN İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Valilik Şehit Veteriner Mikail Bozlağan için bir taziye mesajı yayınladı. O mesajda şu ifadelere yer verildi: "Teröristler tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 01.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında kullandıkları aracı gasp ederek şehit ettikleri araç sahibi Veteriner Mikail Bozlağan için Develi ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Valimiz Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, cenaze töreninden önce şehidimizin ailesini ziyaret ederek taziyelerin ilettiler.

Develi Merkez Camisinde kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Valimiz Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Baki Ersoy, Aşkın Genç, Mahmut Arıkan, İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Aktaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ahmet Gümen, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğg.Haldun Taşhan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğg.Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Üniversite Rektörleri, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile şehidimizin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Develi Merkez Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidimiz naaşı Avlağa Mahallesine götürülerek mahalle mezarlığında dualarla toprağı verildi.

Defin sonrası yapılan saygı atışının ardından şehidimizin tabutu üzerinde bulunan Şanlı Türk Bayrağı ve şehidimizin fotoğrafı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Valimiz Gökmen Çiçek tarafından aile adına şehidimizin babası Ramazan Bozlağan'a ve şehidimizin fotoğrafı eşi Eda Nur Bozlağan'a teslim edildi."