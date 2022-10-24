İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Mika Raun'un sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından harekete geçti. Peki, Mika Raun tutuklandı mı? Mika Raun ne ile suçlanıyor? Mika Raun suçu ne?

Mika Raun tutuklandı mı? İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri Mika Raun'un sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından harekete geçti. Peki, Mika Raun tutuklandı mı? Mika Raun ne ile suçlanıyor? Mika Raun suçu ne? İşte detaylar...

MİKA RAUN TUTUKLANDI MI?

Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. İfadesi alan Raun, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu. Mikail Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.