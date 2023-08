Son günlerde paylaştığı videolar ile birlikte Mika Raun sesini mi değiştirdi? Merak ediliyor. Videolarda yer almakta olan sesi nedeniyle takipçileri şaşkınlık yaşadı ve sosyal medya üzerinde bu konuda birçok paylaşım yapıldı. TikTok ve Instagram gibi popüler sosyal ağda meşhur olan Mika Can Raun, paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Mika Raun sesini mi değiştirdi? Mika Raun ses ameliyatı mı oldu, neden sesi değişti?

MİKA RAUN SESİNİ Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, sosyal medyada şu sözler ile gündeme gelen videoyu takipçileri ile paylaştı. 'Bu hayatta gerçekten her şeyin bir çözümü var. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz, her şeyi' Konu hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmayan içerik üreticisinin ses değiştirme ameliyatı olduğu öngörülüyor.

MİKA RAUN KİMDİR?

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 Büyükada'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Mika Can Raun'un annesi Şanlıurfalı. Babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde üçüncü sınıf öğrencisidir. Senaryo yazarlığı eğitimi gören Mika Raun, aynı zamanda şiir yazmakta. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirlerinin patentini aldığını da belirtiyor. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini bestelediğini de söylüyor.