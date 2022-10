Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı. Ünlü fenomenin gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Mika Raun serbest bırakıldı mı? Mika Can Raun savunması ne? Mika Can Raun neden tutuklandı? İşte detaylar...

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu. Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştı. Peki,Mika Raun serbest bırakıldı mı? Mika Can Raun savunması ne? Mika Can Raun neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

MİKA RAUN SERBEST BIRAKILDI MI?

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mika Can Raun, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mika Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, ünlü fenomen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

MİKA CAN RAUN SAVUNMASI NE?

Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

MİKA CAN RAUN NEDEN TUTUKLANDI?

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti. Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu. Mikail Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi.